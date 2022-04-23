На головному цвинтарі обласного центру за три тижні після визволення від російських окупантів досі копають нові могили.

Дві ділянки кладовища вже повні від поховань. На третій - копають нові ями.

Про це повідомив BBC голова міськради Олександр Ломако.

Зазначається, що на частині могил з'явилися квіти та лампадки. Ймовірно, їх вже поставили родичі загиблих. На решті - поки лише таблички на дерев'яних хрестах з іменами, а також датами народження і смерті.