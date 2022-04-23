У Чернігові від рук окупантів загинули понад 700 мирних жителів [ Редагувати ]
На головному цвинтарі обласного центру за три тижні після визволення від російських окупантів досі копають нові могили.
Дві ділянки кладовища вже повні від поховань. На третій - копають нові ями.
Про це повідомив BBC голова міськради Олександр Ломако.
Зазначається, що на частині могил з'явилися квіти та лампадки. Ймовірно, їх вже поставили родичі загиблих. На решті - поки лише таблички на дерев'яних хрестах з іменами, а також датами народження і смерті.
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