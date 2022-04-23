У Харківській області двоє чоловіків підірвалися на міні [ Редагувати ]
У суботу, 23 квітня, двоє людей отримали смертельні поранення внаслідок вибуху протитанкової міни на Золочівщині.
Про це повідомляє голова Золочівської громади Віктор Коваленко, якого цитує "Суспільне".
"Пообіді двоє чоловіків 30-ти років поїхали навідати матір одного з них у селі Чорноглазівка. На греблі наїхали на протитанкову міну. Загинули на місці, машину рознесло на друзки. Окупанти нещодавно відходили з цього села, могли залишити", - сказав Коваленко.
Крім того, очільник громади повідомив, що вранці 23 квітня російські війська обстріляли село Калинове Золочівської громади, внаслідок чого вщент розбиті два будинки.
У Золочеві внаслідок удару артилерії значних руйнувань немає. За словами Коваленка - пошкодження отримали 4-5 будинків.
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