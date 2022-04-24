Арестович розповів, чого чекати на фронті у найближчі дні [ Редагувати ]
Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович розповів журналістам, чого чекати на фронті найближчими днями.
Він відзначив, що росіяни практично припиняють використовувати територію Білорусі для своїх військових цілей.
За його словами, на фронті очікується ймовірне посилення тиску на українські позиції.
На фронті слід очікувати посилення тиску на наші позиції зі спробою хоч якось досягти цілей операцій, які від них вимагає політичне керівництво.
Йдеться про вихід на межі Луганської та Донецької областей. На думку радника глави Офісу Президента, їм цього не вдасться навіть попри посилення тиску.
Як пояснив Арестович, українській стороні надходить військова допомога від Заходу. Тому він поки що дає оптимістичні прогнози і впевнений, що Збройні Сили Україні дадуть відсіч ворогові.
по темі
Протягом доби, 24 квітня, військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил успішно відбили сім атак ворога
За неділю, 24 квітня, у Донецькій області внаслідок обстрілів загинули мирні жителі
У неділю, 24 квітня, полк "Азов" опублікував нове відео з підвалів "Азовсталі", де ховається мирне населення Маріуполя
До України з візитом прибули держсекретар США Ентоні Блінкен та голова Пентагону Остін Ллойд
На місці, де затонув російський крейсер "москва" працює спеціальний рятувальний корабель Комуна