Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович розповів журналістам, чого чекати на фронті найближчими днями.

Він відзначив, що росіяни практично припиняють використовувати територію Білорусі для своїх військових цілей.

За його словами, на фронті очікується ймовірне посилення тиску на українські позиції.

На фронті слід очікувати посилення тиску на наші позиції зі спробою хоч якось досягти цілей операцій, які від них вимагає політичне керівництво.

Йдеться про вихід на межі Луганської та Донецької областей. На думку радника глави Офісу Президента, їм цього не вдасться навіть попри посилення тиску.

Як пояснив Арестович, українській стороні надходить військова допомога від Заходу. Тому він поки що дає оптимістичні прогнози і впевнений, що Збройні Сили Україні дадуть відсіч ворогові.