Ми пригадали ті самі моменти, які ще більше згуртували нашу націю

61 день протистояння. Боротьби за нашу незалежність, за нашу землю, за наш спокій. Два місяці війни змусили українців пережити цілий спектр емоцій. Від паніки, гніву, розпачу, туги та суму - до холодного розрахунку, відповідальності та дієвості. А що було між цими почуттями - сльози радості, сміх або ж безмежна гордість за свою країну та людей?

Ми пригадали ті самі моменти, які ще більше згуртували нашу націю, які змушували кожного боротися і жити далі. Пропонуємо пригадати їх і вам.

З перших днів війни піаніст Девід Мартелло зустрічає біженців з України на польському кордоні сучасними мелодіями, які стали класикою.

У цей час по ту сторону рубежа на тлі військових дій та загальної мобілізації розлучаються сім'ї. Чоловіки прощаються з дружинами та дітьми. Слова цього хлопчика транслюють усі західні медіа.

Марк Гончарук, біженець з України:

А папу оставили в Киеве. Папа будет продавать что-то, будет помогать нашим героям, нашим войскам, нашим войскам будет помагать, может даже будет воевать.

Як діти тікають від війни - спостерігає увесь світ. А ця дитина - самотужки перетнула кордон зі Словаччиною.

Мати 11-річного хлопчика з Запоріжжя не мала іншого виходу, як посадити його одного на евакуаційний потяг. Хто він та звідки - записала кульковою ручкою на долоні малюка.

Не лише людські життя ламає війна. Уся планета спостерігала, як українці рятують домашніх улюбленців. Вивозять їх з зони бойових дій, ховаються з ними у підземках, вивозять з собою за кордон та дістають їх з-під завалів зруйнованих осель.

Українці - співоча нація. І щоразу ми це демонструємо попри війну. Під час укріплення своїх міст. В укриттях. Та бомбосховищах.

Не один, а цілих 22 тисячі разів прозвучав протягом війни марш Мендельсона. За даними Міністерства юстиції України, саме стільки пар побралися в Україні станом на середину квітня. У відомстві зазначають: українці почали частіше укладати шлюби. А робили це у військовому обмундируванні. Та на тлі розбомблених міст, як ця пара волонтерів з Харкова.

Не завадила війна і відзначити свята. У Міжнародний жіночий день зокрема й військовослужбовці купували квіти для своїх посестер.

Тиждень тому українці за кордоном відзначали Великдень разом з християнами західного обряду. А сьогодні Україна святкує за Юліанським календарем.