Два місяці війни: вбивства, катівні та згорілі "асвабадітєлі" [ Редагувати ]
Під ударами ракет, артилерії, вогнем з танків та БТРів Україна вже два місяці. Саме на Великдень припала річниця російського вторгнення. З початку так званої "спецоперації" росіяни втратили понад 20 тисяч солдатів, флагман свого Чорноморського флоту, сотні літаків та бронетехніки. А ще вони майже "асвабаділі" Київ та продовжують знищувати українські села, Харків і Маріуполь...
Тож, якими були два місяці війни і які перспективи України? Пригадав нещодавнє минуле та спробував зазирнути у найближче майбутнє Богдан Вербицький.
Два місяці жаху, який показав найважливіше: це війна - не за кордони. Це війна - за існування. Тож, що маємо на Військовому фронті зараз?
Олег Жданов, військовий експерт:
Ну, на тверду четвірку наші хлопці справилися.
І яке майбутнє фронту дипломатичного?
Тарас Загородній, політолог:
Перемовини йдуть і це нормальний процес.
Які його перспективи? Як українці пережили другий місяць війни?
Ось так от буває, коли приходиш на українську землю.
Подібної згорілої російської техніки в Україні - понад три тисячі. А ще - 311 одиниць авіації та головне - майже 22 тисячі вбитих російських військових. Це, якщо коротко, про підсумки другого місяця війни для російської армії.
Олег Жданов, військовий експерт:
Операція, як вона була спланована, так вона і проводилася.
Тобто, погано. І північ України тому приклад. Росіяни не впоралися з головним завданням - оточенням столиці. Наприкінці березня російські військові відступили. У Кремлі назвали це "жестом доброї волі". Щоправда, керувала росіянами інша воля - бажання вижити.
Олег Жданов, військовий експерт:
В них була перспектива потрапити в оточення. І потім у них був би вибір: або ми їх знищуємо, або вони здаються.
Бо протягом всього березня - російські колони просто випалювались! На під'їздах до Києва, у лісах та навіть просто серед міст! Кінець.
Богдан Вербицький, кореспондент:
Ця вулиця вже знаменита на весь світ. Її фото облетіло усі провідні видання світу. Вулиця Вокзальна звідси за кілька кілометрів. І вся ця підбита техніка тепер тут. На спеціальному кладовищі. Це - лише невелика частина того, що розбила наша армія. Більша частина цього залізяччя була ще й замінована.
Взагалі, втрати в техніці Росії вражають. Рф втратила на українській землі, фактично, мільярди доларів! Гроші, які в один момент перетворилися на брухт.
Олег Жданов, військовий експерт:
Ми з вами весь час спостерігали в основному фасад цієї армії. Це парадний розрахунок і це ті війська, які були застосовані в гарячих точках. І складалося враження, що армія - так така боєздатна, така велика, така красива, така оснащена.
І така жорстока. В цьому неодноразово пересвідчилися мої колеги. Села Київщина та Чернігівщині - зруйновані. Били окупанти з усього і по всьому.
Не вкладається в голові. З ким ви воюєте? Це база воєнна? Ось це воєнні бази, чи що це?
Любов Іванівна, жителька Чернігова:
Летіли гради, летіло все на світі. Те, що нам не надо. Від цього рознесло і шифєр, і всьо на свєтє. Я этот дом строила, я. (плаче) А тепер я бачу те, що случилось. Як тепер усе це возобновлять?
І таких містечок та сіл понад дві тисячі. Зруйновано - 23 тисячі кілометрів доріг, 408 дитсадків та 623 школи. Та жорстокість росіян не має меж...
- Да валите всех на***. Йо*** в рот бл***. - Я понял. - Че вы ведете себя как долб*** бл***? Есть гражданский? Нах** в расход, ***, всех.
Це - свіжі могили на Ірпінському кладовищі. За підрахунками поліції, в Бучі, Ірпені, Гостомелі загинуло 1084 мирних мешканці. Три чверті - розстріляні. Зґвалтувань жінок, чоловіків і навіть дітей - сотні. Вбивали просто на вулиці.
Андрій Галавін, настоятель храму святого апостола Андрія Первозванного ПЦУ:
В Бучі є кілька місць, кілька локацій де знаходили там до десятка людей. Замучених. Зі слідами тортур, зв'язаних за спиною руками, вбитих, вистелених в потилицю.
Валентина Тимофіївна, жителька Бучі:
Старшенькому було 9, меншенькому 4.
Це Валентина Тимофіївна про своїх онуків. Діти разом з батьками згоріли живцем у машині, коли намагалися виїхати з Бучі до Києва.
Надія Василівна, жителька Бучі:
Вони стали на обочину, все як положено. І вони проїжджали мимо і їх обстріляли. Просто обстріляли. Перша машина просто загорілася, де згоріли дітки й жінка.
Справжній геноцид проти українців. Зараз в містах працюють слідчі з різних країн, аби зафіксувати злочини росіян.
Ірина Венедіктова, генеральний прокурор України:
Завдяки дипломатії президента 42 країни присилають сюди ту допомогу, яка можлива бути. В тому числі й в плані експертів, і в плани розслідування.
Тарас Загородній, політолог:
Після історій з військовими злочинами там, Бучі, на тимчасово окупованих територіях - вони вже є злочинним режимом.
А що ж тоді зараз відбувається на окупованих територіях? Наприклад в Херсоні, чи Маріуполі?
Олег Жданов, військовий експерт:
Росгвардія зараз лютує в плані зачистки активістів, проукраїнські налаштованих громадян і таке інше. Куди вони зникають? - Ми з вами навіть не можемо сьогодні уявити. Або вони йдуть "на підвал" для допитів і тортур. Або вони їх просто знищують, закопують, і ми потім будемо розкопувати ці братські могили.
Це - їх нові супутникові знімки неподалік Маріуполя. Їх стає все більше. А ситуація у місті все гірше. Українські захисники вже декілька тижнів в оточенні на Азовсталі.
Святослав Паламар, заступника командира полку "Азов":
Скидає авіаційні бомби, гатить корабельна артилерія, стріляють гармати, продовжують бити ворожі танки, піхота продовжує штурмувати.
Головний фронт другого місяця - Схід. Головна ціль росіян - оточити українські війська навколо зони ООС. А чи вдається?
Олег Жданов, військовий експерт:
Класична наступальна операція розраховується на 10-14 діб. На більше - ніхто не може організувати ні логістично, ні технічно.
Богдан Вербицький, кореспондент:
Ще один фронт - дипломатичний. Переговори з росією були! При чому декілька разів і в різних місцях. Домовитися про щось конкретне поки не виходить. Україна не бажає приймати вимоги росії, щоправда, їх з кожним раундом ставало все менше.
- Это антисептик. - Ааааа, водка думал.
Це - міністр культури рф - Мединський. Він очолює російську сторону в контактній групі.
Тарас Загородній, політолог:
Перемовини ведуться не тільки з Мединським, а й Кулеба зустрічався з Лавровим. Це було у Стамбулі. Гарантії безпеки, в першу чергу від ядерних держав, насправді нам потрібні. Тому, зараз йдуть напрацювання. Я вважаю, що це не безперспективна справа. Можливо це зробити.
Головне - натиснути на Росію. При чому, одночасно і військовим, і дипломатичним, і економічним шляхом.
Тарас Загородній, політолог:
Головне - це нафта. Росія здобуває 40 відсотків своїх доходів до бюджету саме через нафту, не через газ. Тому в такому випадку, я вважаю на чотири з плюсом ну точно працює наше МЗС і наше представництво в дипломатичній сфері. Якщо раніше нам надавали просто протитанкову зброю, яка не є важкою, то тепер вже йдуть важкі озброєння: танки, Нуланд, це заступник держсекретаря, заявила що США готові надати власні РСЗО, американські. А це вже дуже потужна зброя. Вона б'є на 300 кілометрів.
Зараз весь цей арсенал в дорозі. Аби навчитися ним користуватися потрібно декілька тижнів. Тож, чи вдасться зупинити наступ Росії та взяти ініціативу у свої руки? - Травень покаже.
по темі
Йдеться про масові вбивства цивільного населення у містах та селах, які контролювали окупанти. "Ніхто, крім росіян, не міг вчинити ці звірства" - заявив речник Єврокомісії Пітер Стано.
З першого дня нападу росії, Україна шукає варіанти припинення війни, звільнення територій і виведення окупаційних військ з нашої землі.
Плани путінських військ серйозно коректують ЗСУ. Наші війська пішли в контратаку і відбили у рашистів вісім населених пунктів. А ще влаштували загарбникам чергову "Чорнобаївку" - у районі Киселівки!
Наразі українська влада на Донбасі закликає громадян активно евакуюватися, адже кожен новий день може стати останнім. Цією можливістю уже скористалися і виїхали в безпечні регіони понад 80 відсотків жителів Донеччини та Луганщини.
Українки, які знайшли мирний прихисток в Італії, вдягнули вишиванки й розповіли про покинуті домівки, сум за рідними та любов до України.
"Дайте важке озброєння Україні або ми змусимо вас це зробити". Це ультиматум, який нині опозиційні християнські демократи висунули канцлеру Німеччини. У ХДС/ХСС заявляють - Олаф Шольц має побороти усі вагання і допомогти Україні важкою зброєю.