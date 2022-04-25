Пошук зниклих людей під час війни: в Україні створили спеціальний сервіс [ Редагувати ]
Українські IT-фахівці створили сервіс для пошуку зниклих людей під час війни. Про це повідомляється на сайті сервісу.
Як працює "Український сервіс пошуку зниклих людей":
- Можна переглянути списки зниклих людей, а також скористатися пошуком по П.І.Б. і населеним пунктом;
- Після простої авторизації ви можете створювати заявки на пошук або надавати інформацію про зниклих людей;
- Якщо при створенні заявки на розшук ви вказали контактні дані людини, вона отримає sms-повідомлення та email від сервісу про те, що його шукають;
- При оновленні інформації про ваш запит, вам відправлять повідомлення в sms, email, а також на самому веб-сайті.
Зараз багато українців шукають своїх рідних, але через безліч повідомлень в соцмережах, нескінченні списки загублених і велику кількість прохань про допомогу, пошук достовірної інформації про конкретну людину стає все важчим. Сподіваємося, що наш сервіс буде вам корисний, адже він створений для того, щоб допомогти.
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