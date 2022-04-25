Українські IT-фахівці створили сервіс для пошуку зниклих людей під час війни. Про це повідомляється на сайті сервісу.

Зараз багато українців шукають своїх рідних, але через безліч повідомлень в соцмережах, нескінченні списки загублених і велику кількість прохань про допомогу, пошук достовірної інформації про конкретну людину стає все важчим. Сподіваємося, що наш сервіс буде вам корисний, адже він створений для того, щоб допомогти.