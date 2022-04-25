На сході ЗСУ знищили до 160 окупантів і техніку [ Редагувати ]
На сході України українські захисники за добу знищили до 160 окупантів, а також ворожу техніку. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Українські бійці на сході України знищили:
- особового складу – до 160
- танків – 3
- БТР – 1
- БМП – 4
- АТТ – 12
- артилерійських систем – 2
- зенітна установка - 1
- БПЛА – 2
Впродовж 25 квітня в зоні відповідальності угруповання "Схід" російські війська здійснили 3 атаки, а також продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари по позиція ЗСУ, обстріли з важкої артилерії. Тривають бої.
Нагадаємо, що на Луганщині окупанти штурмують Рубіжне та Попасну.
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