На сході України українські захисники за добу знищили до 160 окупантів, а також ворожу техніку. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Українські бійці на сході України знищили:

особового складу – до 160

танків – 3

БТР – 1

БМП – 4

АТТ – 12

артилерійських систем – 2

зенітна установка - 1

БПЛА – 2

Впродовж 25 квітня в зоні відповідальності угруповання "Схід" російські війська здійснили 3 атаки, а також продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари по позиція ЗСУ, обстріли з важкої артилерії. Тривають бої.

Нагадаємо, що на Луганщині окупанти штурмують Рубіжне та Попасну.