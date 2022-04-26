Тепер в маленьких українців - нові ігри, нові мрії та навіть музика.

На оборону рідної землі у Рівному стали діти. У дворі багатоповерхівки малеча облаштувала власний блокпост. Тепер зупиняють там усі машини, які хочуть заїхати у двір. У водіїв запитують кодове слово, якщо його не вимовив - не пропустять.

Як змінилися ігри українських дітей за два місяці війни? Та чи взагалі для дітей це гра? Сніжана Сидорук про маленьких дорослих - далі.

-Слава Україні! - Героям Слава. - Скажіть, будь ласка слово "паляниця". - Паляниця. - Проїжджайте. Гарної дороги. - Дякую.

За пароль - головне нині кодове слово країни. Тільки так можна проїхати у двір однієї з рівненських багатоповерхівок. Тут юні патріоти облаштували свій блокпост.

-Ми побачили таке у військових і захотіли таке саме. Ми хотіли просто допомогти військовим, щоб вони виграли російських військових. Одного дня тут ішли двоє військових, а ми отак всі стали і стоїмо. А вони? А вони "вільно" сказали.

Школярі Іван, Назар та Вікторія одразу після уроків не засиджуються в телефонах, а біжать у двір нести варту. Кажуть, зупиняють кожну машину, яка їде до них у двір. Документи вони не перевіряють, але номери автівок занотовують в блокнот. Хто ворог - діти точно знають.

-Шоби ніякі окупанти з росії не приїхали сюда.

Діти пропускають усі автівки екстрених служб. Вікторія, яка вправно "несе службу" на рівні із хлопцями, пояснює, що деяким керманичам все ж надають привілеї.

Вікторія, жителька Рівного:

Коли бачимо ось такі перепустки, тому ми пропускаємо. Якщо без перепустки - ми перевіряємо.

За вказівкою дітей усі машини зупиняються. Дехто навіть задобряє юних тероборонців солоденьким. Щоправда, діти кажуть - без кодового слова їм все одно у двір - зась. На такий дитячий блокпост водії реагують позитивно.

-Я живу тут. Зупиняюсь завжди, дітей треба поважати.

-Молодці, що перевіряють, бо сепаратистів багато і їх треба ловити.

Ініціативу дітей облаштувати блокпост батьки теж підтримують. Кажуть, нинішній час навчив маленьких українців дорослих реалій. Тож тепер у них ось такі ігри-війни.

Наталія Новак, жителька Рівного:

Не дуже приємно, що в нього таке дитинство, що він застав цю війну. От. Але пишаюся. Пишаюся, що вісім років - і він вже запланував блокпост оцей побудувати. І він постійно говорить , що каже, я як виросту, то я буду поліцейським.

На своєму блокпості школярі навіть облаштували мінімальний побут та знесли про всяк випадок шини. Оксана проживає поруч, а працює в патрульній поліції і як ніхто може оцінити професіоналізм дітей.

Оксана Юрченко, жителька Рівного, речниця Управління патрульної поліції у Рівненській області:

Вони дуже грамотно підійшли до перевірки. Вони мають кодове слово, вони знають, як перевірити водіїв. Якщо це приносить їм якусь радість та якісь приємні моменти - хай граються. Хай грають. Лише хай не свистять над їхніми головами ракети.

Війна вплинула на юне покоління. Тепер в маленьких українців - нові ігри, нові мрії та навіть музика. Замість закордонних хітів - школярі співають про нашу перемогу над росіянами.