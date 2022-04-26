Ворог завдав ракетного удару по Рівненщині. По області окупант вдарив трьома крилатими ракетами. У військовій адміністрації припускають, що ціллю рашистів була залізнична інфраструктура. Втім, під удар потрапили десятки будинків мирних жителів.

Як люди оговтуються від цинічної атаки - Сніжана Сидорук розкаже.

Олександр показує уламки російської ракети. Вона впала у його селі. Орки вдарили двічі.

Олександр, місцевий житель:

Туди впало, зацепилося за кабель і впало отуди. Но там був сильно бух.

Як летіли у село ракети - бачила місцева жителька Марія. Жінка каже, дуже злякалася, бо в неї троє малолітніх дітей. Від вибуху в її будинку повилітали вікна.

Марія Задерей, місцева жителька:

Ми всі спали. Був вибух. Я встала, вхопила дітей і друга ракета, коли вже летіла, я накрила дитину ну над головою пролетіла буквально. Це даже не пройшло 5-6 секунд як воно бахнуло. Страшно і страшно, і якби не так боялася за свою жизнь, як за дітей. Так я дитину, як бігла, так я собою накрила, потому що всі осколки з шифера, з стікла летіли мені на спину.

Пані Олена показує дім своєї матері. Він постраждав чи не найбільше. З шести вікон уціліло лише одне. Даху немає. Жінка приїхала після того, як їй подзвонили рідні.

Олена, жителька сусіднього міста:

Мама тут живе і начала плакати, шо каже, що в нас тута біда. Бомблять чи шо. Знаєте, як то, мати 82 роки. Злякалася, впала на підлогу. Ну я вже скоріше сюди. Я приходжу - вже хати кірпічі ви бачите, там шифер - все поломляне.

На момент вибуху в хаті окрім старенької матері був і брат Олени.

Олег Матвійчук, місцевий житель:

Дві ракети туда, а одна ракета там упала біля річки. Спав на кухні з мамою. Я то злякався, бо бомбануло, канєшно. Дві ракети, як вальнуло.

Окупанти цілили по залізниці. На щастя, минулося без жертв. Лише один працівник отримав легкі травми. А от будинків, яких зачепило ударною хвилею, нарахували зо два десятки. Їх обходили чиновники та відповідні служби, аби задокументувати усі пошкодження.

Володимир Леонов, заступник голови Рівненської районної військової адміністрації:

Обстеження проводять і виявляють рівень пошкодження того або іншого будинку. Збитки встановлюються, збитки описуються. Мешканці зможуть подати через додаток "Дія" заявку на відшкодування збитків.

Впродовж усього дня на місці працювали усі екстрені служби. Рятувальники допомагали лагодити пошкоджені дахи. А психологи зі служби порятунку ходили з двору у двір та заспокоювали людей. Особливу увагу приділяли малечі.

Євгеній Білотіл, психолог Служби порятунку Рівненщини:

Ми з ними пропрацьовували різні негативні психічні стани. Не можна заперечувати їхні емоції, тобто казать, що заспокойся - все буде добре. Воно вже недобре і вже не заспокоїться дитина. Краще зрозуміти і почути її емоції і проговорити. Вони налякані в основному, тому шо гучні звуки.

Спілкувалися з психологами і діти Марії. Вони поволі відходять від вибухів, якими "привітали" їх рашисти на Великдень. Жінка дякує Богу, що всі живі і неушкоджені.