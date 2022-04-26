На Харківщині десантники збили російський гелікоптер Ка-52 [ Редагувати ]
На Харківщині українські військові збили ще один російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Сьогодні в районі виконання завдань, військовослужбовцем підрозділу протиповітряної оборони 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройнi Сили України з ПЗРК "Stinger" був збитий російський бойовий вертоліт Ка-52.
Як повідомили офіцери протиповітряної оборони Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, на даний час, нашими підрозділами вже збито півсотні засобів повітряного нападу противника.
Ка-52 "Алігатор" - російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.
Загалом було вироблено близько 170 таких машин. Вартість Ка-52 - майже $15 млн.
Гелікоптер Ка-52 "Алігатор"
За даними Генштабу на ранок 26 квітня окупанти втратили в Україні 154 гелікоптери та 184 літаки.
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