Щодня під обстрілами і багатостраждальний Харків. І там знову жертви серед цивільних. Загинули троє людей, ще семеро отримали поранення. Ракета у двір багатоповерхівки прилетіла удень. Коли на вулиці було людно. Хтось грівся на сонечку біля під'їзду, а хтось йшов за продуктами до магазинів. Світлана Шекера з репортажем далі.

Східна Салтівка. Житловий масив Харкова. Олег розповідає, люди вдень вийшли подихати повітрям біля під'їзду. Зненацька почався обстріл. Міна пробила накриття і впала прямо до них у під'їзд.

Олег, мешканець Харкова:

Получается, что снаряд, мина, мина упала прямо между людей. Она пробила карниз подъезда, получается, людей разбросала. Два человека убило сразу, хотя сказали, что один человек еще минут 15-20 был жив. А одной женщине перерубило ноги.

Всі стіни у під'їзді - посічені осколками.

Вот сюда мина прилетела. Вот. Вот так вот она пробила потолок и получается, что осколками вот прибило ее насквозь и вот смотрите, кровь, разорвало ей ноги. И вот кровь эта запечатлена на стене. Вообще непонятно, как она живая осталась.

Цей підліток показує, скільки осколків застрягло прямо в стіні.

Вот в этой ямке вот такой, наверное, осколок от мины. Он настолько хорошенько вошел, чтоб его вытащить, нужно очень много усилий. (показує) Вот такой осколочек. Мины.

Постраждалі - люди похилого віку. Ще одне подружжя - чоловіка та дружину - міна наздогнала, коли ті йшли до магазину.

Михайло Васильович, мешканець Харкова:

Муж с женой шли в магазин, и его в бедро. Очень сильно. Сильно пострадал. Осколком, наверное. Та вот на скамейку его положили. Он заскочил сгоряча вон туда, видите, где кровь. Потом положили на скамейку. А она вот здесь упала вон тут, где лежала. Между кустами.

Першу допомогу надавали сусіди. Перев'язували рани й зупиняли кровотечу - чим могли.

Володимир, мешканець Харкова:

Я не знаю, как он забежал с этой ногой, мне так кажется, там и кость перебита. Я его перетянул веревкой. Ногу. А женщина лежала, его жена, у меня в палисаднике я так понял, у нее вылетел осколок со стороны ключицы.

Постраждалих потім забрали медики. А сьогодні зранку у цьому ж районі - знову чути гучні вибухи.