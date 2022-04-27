Херсонці не полишають спроб провести акцію протесту проти псевдореферендуму [ Редагувати ]
Херсон - це Україна! Довести це окупантам сьогодні у місті вийшли мирні жителі. Люди хотіли заявити, що проти псевдореферендуму, який задумали провести там загарбники. Втім зробити це, останні, не дали. У активістів полетіли світло-шумові гранати. Постраждали щонайменше четверо людей. Євгенія Терещенко - докладніше.
Синьо-жовті прапори та стійкі херсонці, які не хочуть підкорятися окупантам.
Геть окупантам, геть окупантам, Херсон - це Україна! Україна - понад усе!
Та недвозначно висловлюються щодо колаборантів.
Сальдо геть, Сальдо геть! Слава Україні - Героям Слава!
Мирна акція тривала кілька хвилин, а потім окупанти закидали людей на площі Свободи світло-шумовими гранатами.
Шли на акцию, пока шли, началось шоу. Свето-шумовое шоу началось. - Слезоточивый газ, стреляли, горло печет, в носу все печет, вот шо они, твари, делают.
Рашисти влучили в людей. Постраждалих - щонайменше двоє.
Попала граната в ногу. Кров тече. Бачите що проісходе. Вийшла людина на мирний протест у Херсоні. Нехай це побачить весь світ.
Поранена й жінка. Свідки кажуть, бідолашній - за 60. На її спині - страшний опік.
Це куртка жіночки, яку підстрелили. Гранатою сльозоточивою влучили їй у спину, зараз приїхала скора, забрати її до лікарні.
Люди проклинають окупантів, через яких в Україні стільки страждань. Та кожного, хто з ними співпрацює.
Робота - це Сальдо, Сальдо, скотина! Гори в пеклі, "рускій мір" визволителів!
Напередодні росіяни призначили кишенькову владу. Маріонетковим головою обладміністрації вони взяли до себе Володимира Сальдо - сепаратиста і прихильника "руського міра", який вітав окупантів і брав участь у прорашистському мітингу. А фейковим керівником міської адміністрації став Олександр Кобець. Та навіть попри це, законообраний мер Херсона заявляє - місто не покине.
Ігор Колихаєв, міський голова Херсона:
Я буду считать предательством бросить херсонцев в такой сложной ситуации без поддержки. До прямых указаний остаюсь на удаленном доступе, чтобы координировать вопросы жизнедеятельности города по мере своих сил.
Втім чимало херсонців вже не можуть жити в окупованому місті. Багато хто намагається виїхати, щоправда, загарбники перешкоджають.
Говорят, что на блокпостах с Херсоном в районе Снигиревки не выпускают, там километровые очереди. Стоят там пару суток и возвращаются назад.
Інші херсонці виходять на мітинги, попри ризик і небезпеку. А ще долучаються до промовистої акції "жовта стрічка". На деревах, дверях, будівлях і лавах у парках - у Херсоні розвішують ось такі яскраві стрічки. Сподіваючись, що боротися з таким проявом позиції справжніх українців росіяни просто не зможуть!
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