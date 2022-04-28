У росії зізнались у викраденні понад 1 млн українців [ Редагувати ]
росія "без участі української влади" вивезла на свою територію вже понад 1 млн громадян України. При цьому серед депортованих більш як 138 тисяч - діти.
Лише за минулу добу, російські військові перевезли 16 480 українців, з них 3 354 - неповнолітні.
"Минулої доби, без участі української влади, з небезпечних районів України, Донецької та Луганської народних республік на територію Російської Федерації евакуйовано 16 480 осіб, з них - 3 354 дитини, а всього з початку спеціальної військової операції - вже 1 002 429 осіб, з яких 183 168 дітей", - заявив керівник Наццентру управління обороною рф Михайло Мізинцев.
Крім того, як стверджує Мізинцев, нібито більш як 2,75 млн українців та іноземних громадян "попросили їх евакуювати".
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