Російські окупанти, маючи намір зробити прорив у Донецькій області, зазнали відчутних втрат. Досягнути бажаного їм так і не вдалося.

Про це повідомляє журналіст Роман Цимбалюк у Facebook.

"Підрозділи БТГр 70 мотострілецького полку (в/ч 71718, Шалі, Чеченська республіка) зі складу 42 мотострілецької дивізії в ході "спеціальної військової операції" в Донецькій області зазнали втрат", - розповів він, уточнивши, що інцидент стався 27 квітня.

За даними журналіста, під час невдалої спроби наступу, українським військовим вдалося знищити 2 БТР, загинуло 7 окупантів. Крім того, 9 з тих, хто наступав, отримали поранення і 3 вважаються безвісти зниклими.