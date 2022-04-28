ЗСУ відбили атаку окупантів на Донбасі: ворог зазнав серйозних втрат [ Редагувати ]
Російські окупанти, маючи намір зробити прорив у Донецькій області, зазнали відчутних втрат. Досягнути бажаного їм так і не вдалося.
Про це повідомляє журналіст Роман Цимбалюк у Facebook.
"Підрозділи БТГр 70 мотострілецького полку (в/ч 71718, Шалі, Чеченська республіка) зі складу 42 мотострілецької дивізії в ході "спеціальної військової операції" в Донецькій області зазнали втрат", - розповів він, уточнивши, що інцидент стався 27 квітня.
За даними журналіста, під час невдалої спроби наступу, українським військовим вдалося знищити 2 БТР, загинуло 7 окупантів. Крім того, 9 з тих, хто наступав, отримали поранення і 3 вважаються безвісти зниклими.
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