Ще два місяці тому Сєверодонецьк був сучасним містом, тепер - це суцільна руїна.

У фронтовому Сєвєродонецьку залишаються ще близько 15 тисяч мирних жителів. І всі вони - фактично мішені для російських терористичних військ. Бо окупанти рівняють це місто із землею.

Напередодні орки навмисно накрили важкою артилерією місцеву лікарню, де на той момент перебували десятки цивільних пацієнтів. Внаслідок обстрілу загинула жінка, ще двоє людей зазнали поранення. Наслідки атак рашистів зафільмувала наша знімальна група, яка працює на Сході. Тож далі - матеріал Станіслава Кухарчука та Сергія Дубініна.

Горизонт навколо Сєвєродонецька вже давно затягнутий їдким димом. Майже два місяці лінія фронту проходить по околицях міста - зараз рашисти намагаються його оточити, адже штурм їм не вдається. Тому обласний центр Луганщини окупанти вирішили просто знищити артилерією та авіацією. Не соромлячись, росіяни б'ють навіть по лікарні.

Саме сюди, в коридор урологічного відділення напередодні прилетів один зі снарядів "визволителів". Медбрат Володимир в розпачі. Каже, окупанти цілеспрямовано розстрілюють лікарню вже не вперше. На цей раз не всіх пацієнтів удалося врятувати медикам …

Володимир, медбрат:

Одна женщина умерла - получила травмы не совместимые з жизнью. А мужчину накрыло дверью и в него осколки не полетели – повезло.

Ще два місяці тому Сєверодонецьк був сучасним містом, тепер - це суцільна руїна. Особливо страждає від російських обстрілів нова частина обласного центру. Зараз тут немає жодної вцілілої будівлі. І як не дивно, в цьому пеклі ще примудряються жити люди…

Четверо дітей Ольги грають біля під'їзду, поки чоловік готує на багатті обід. Сім'я вже більше місяця живе у підвалі, без світла, води та в антисанітарних умовах - так безпечніше, каже жінка.

Ольга, жителька Сєвєродонецьку:

Живем, просто живем, ждем и не знаем что будет - просто живем …как будет, что будет - не знаем, бежать некуда. Я здесь родилась …дети родились, квартира у нас здесь так и живем …повезет или нет.

За даними Міської військово-цивільної адміністрації, у Сєвєродонецьку залишається ще до 15 тисяч людей. Їм потрібна вода і хоча б елементарні умови для життя … але забезпечити це під час щоденних обстрілів вкрай складно, а іноді просто неможливо.

Олександр Стрюк, керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька:

На теперішній час майже всі комунікації міста зазнали пошкоджень - десь критичних, десь на межі критичних. Ми вже третю добу без водопостачання, внаслідок руйнації тягової підстанції намагаємось відновити електропостачання і запустити наш водозабор. Ворог намагається зробити місто вижженою землею.

В міській адміністрації в чергове наголошують про необхідність евакуації з Сєвєродонецьку …адже інтенсивність боїв наростає щодня.