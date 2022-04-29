Обстріли Київа: поліція затримала двох імовірних коригувальників [ Редагувати ]
В четвер, 28 квітня, російські окупанти відкрили вогонь по Києву під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша. Правоохоронці затримали імовірних коригувальників вогню. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.
Буквально вчора після вибухів, які відбулися на території Шевченківського району Києва, правоохоронцями, зокрема силами Нацполіції, було затримано щонайменше двох підозрілих осіб, які здійснювали фотозйомку результатів розриву ракет на території Шевченківського району, а так само їхнє подальше пересилання на російські мобільні термінали.
Затримані були підписані на числені сепаратиські ресурси, а також мали “специфічний вміст телефонної книги”.
Кіберполіція проаналізувала вміст мобільних телефонів затриманих на предмет видалених матеріалів, аби кримінальне переслідування проти цих осіб ґрунтувалося на доказах щодо їх протиправної діяльності.
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