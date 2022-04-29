ЗСУ знищили залізничний міст Лиман - Райгородок на Донеччині [ Редагувати ]
Фото: стоп-кадр із відео
ЗСУ знищили залізничний міст Лиман - Райгородок через Сіверський Донець на Донеччині.
Міст підірвали разом із вагонами ворога.
Тепер залізничне сполучення з містом Лиман, яке перебуває в епіцентрі боїв на Донбасі, є неможливим.
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