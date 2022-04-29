На Донбасі ворог відступив з втратами [ Редагувати ]
У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) 29 квітня українські військові відбили 14 ворожих атак. Противник зазнав втрат в живій силі і техніки, і був змушений відступити.
Про це повідомляє пресцентр ООС.
Зазначається, що протягом сьогоднішнього дня противник 14 разів намагався атакувати позиції українських військових у зоні ООС. Щоразу ворог зазнавав втрат і відступав.
В ході сьогоднішніх боїв противник втратив:
- 11 танків;
- 7 артилерійських систем;
- 27 бронемашин;
- 14 автомобілів.
Крім того, сили протиповітряної оборони (ППО) збили ворожий літак і сім безпілотників.
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