Цей житловий комплекс - нещодавно уведений в експлуатацію

Рятувальники завершили розбір завалів житлового будинку в столиці, куди напередодні окупанти поцілили ракетами. Щонайменше 10 постраждалих. Одна людина, на жаль, померла.

Люди потроху почали повертатися до своїх помешкань. Наскільки руйнівним видався ракетний удар і чи вдасться відновити багатоповерхівку - про це все розкаже наш журналіст, Даніїл Снісар.

Черговий прильот від кремлівських дідів по центру столиці...

"Високоточний" удар по стратегічних, військових об'єктах... судячи з усього, такими у Москві вважають звичайні житлові квартали.

Віталій Кличко, міський голова Києва:

Символічно - в цей момент секретар ООН знаходився у місті Києві. Це йому так званий "привіт". Середній палець пан путін показав. В цей момент, обстрілюючи наші будинки, руйнуючі. Мета путіна - не будинки. Мета його - життя людей.

Результат - десятеро постраждалих, чотирьох шпиталізували з травмами різного ступень важкості. Одна людина, на жаль, загинула. Жертвою російської ракети стала наша колега, журналістка редакції "Радіо Свобода" Віра Гірич. У момент прильоту вона була у власній квартирі.

Даніїл Снісар, кореспондент:

Принаймні, кілька ракет окупанти випустили по цій точці. За попередньою інформацією, - з південного напрямку. Одна з ракет вгатила у житловий будинок, друга - в об'єкт поруч. І третю вдалося збити нашій ППО.

Цей житловий комплекс - нещодавно уведений в експлуатацію, тож частина квартир у ньому була ще не заселена. Ущент зруйновані перші три поверхи одного з блоків будівлі.

Олена, мешканка будинку:

Приїхали сюди з окупованої території, тепер звідси виїжджаємо.

Пані Олена - переселенка. З місяць тому переїхала з окупованої Херсонщини.

Олена, мешканка будинку:

Ну, шо... обискі. Коли вже в другий раз прийшли до нас дом обискувать - все перерили в домі, собрали вєщі, уїхали сюди. Жити невиносімо.

Але "руський мир" наздогнав жінку й тут. Квартира родичів, в якій мешкає пані Олена - дивом уціліла. Події, які відбувалися напередодні згадує із жахом.

Олена, мешканка зруйнованого будинку:

Племінниця на балконі стояла. Почули свист. І вікна повідкривало в нас. Два вистріли було. Один сначало взорвалося, секунд через 10 другий вистріл. Ми спустились сюда - вийшли. Все горить, все в диму.

Найбільше, якщо можна так сказати, пощастило мешканцям квартир на верхніх поверхах. Там руйнування незначні. Вибиті шибки, розбиті вікна.

Сергій, мешканець зруйнованого будинку:

У мене, слава богу, квартира на ту сторону виходить. Тож тільки вікна повідкривало, повиривало фурнітуру.

Удень рятувальники завершили розбирати завали. До роботи взялися правоохоронці та інспектори з оцінки завданих збитків. Жителям дозволили повернутися до квартир, щоб забрати речі. Дехто, не чекаючи допомоги - почав сам приводити до ладу своє житло.

Та, чимало квартир тепер потребують капітального ремонту. Ігор мешкав у під'їзді, в який поцілила російська ракета. Під ударом опинилася і його автівка, припаркована під будинком.

Ігор, мешканець зруйнованого будинку:

Вітальня розкурочена в хламіну. Вікна повилітали, рами покарежило. Машину, самі бачите.

Ігор розповідає: врятувався дивом. Уберегтися від уламків скла допомогло правило "двох стін".

Ігор, мешканець зруйнованого будинку:

Я був у спальні. При тому, що вибухова хвиля пішла по вентканалу. Там панелі декоративні повибивало, шафи поламало повідкидувало. Мені, фактично, пощастило, спальня мене прикрила. Ну, там посипалися осколки, але все нормально.

Що робити зі зруйнованим блоком будинку - мають вирішити фахівці від забудовника. Є вірогідність, що його зможуть відбудувати. Але на це знадобиться час.