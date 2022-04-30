Вранці 30 квітня пожежа охопила Сахалінську ГРЕС-2. Пожежа на тепловій електростанції у селі Іллінське розпочалася у турбінному відділенні, пізніше вогонь перекинувся на покрівлю. Попередньо під час інциденту ніхто не постраждав.

На місці працювали 14 пожежників і 5 одиниць техніки. Згодом глава Сахаліну Валерій Лімаренко повідомив, що пожежу загасили. Нині технологічний процес зупинено.

Нагадаємо, що у росії чи не щодня виникають пожежі на стратегічних об'єктах. 29 квітня у Кургані стався вибух на виробничому майданчику фармацевтичного заводу "Синтез". Кількома днями раніше у Брянську горіла нафтобаза.