У росії на Сахаліні горіла ГРЕС-2 (відео) [ Редагувати ]
Вранці 30 квітня пожежа охопила Сахалінську ГРЕС-2. Пожежа на тепловій електростанції у селі Іллінське розпочалася у турбінному відділенні, пізніше вогонь перекинувся на покрівлю. Попередньо під час інциденту ніхто не постраждав.
На місці працювали 14 пожежників і 5 одиниць техніки. Згодом глава Сахаліну Валерій Лімаренко повідомив, що пожежу загасили. Нині технологічний процес зупинено.
Нагадаємо, що у росії чи не щодня виникають пожежі на стратегічних об'єктах. 29 квітня у Кургані стався вибух на виробничому майданчику фармацевтичного заводу "Синтез". Кількома днями раніше у Брянську горіла нафтобаза.
по темі
У суботу, 30 квітня, на Сахаліні сталася пожежа на ГРЕС-2
В Бєлгородській області росії в районі села Стара Нелідовка, за попередньою інформацією, горить склад боєприпасів
Державна нафтова компанія Азербайджану (SOCAR) спростувала повідомлення про те, що Баку проводитиме взаєморозрахунки з Москвою за газ, який імпортується, в рублях
У російському місті Брянськ вночі 25 квітня сталася сильна пожежа в районі нафтобази, а також чулися вибухи
Провальне виконання плану з мобілізації у росії змушує путінський режим пускати в дію "брудні сценарії"