"Життя переможе". Під таким гаслом у Дніпрі в метрополітені відбувся перший за всю війну концерт. На одній зі станцій облаштували - сцену. Хто виступав? І чи багато було глядачів. Враження наших кореспондентів - далі.

А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну...

Так дніпряни та переселенці, в десятках метрів під землею, викликають артистів на сцену. Вперше за всю історію метрополітену тут українські артисти влаштовують концерт.

Дмитро Шуров, соліст гурту Pianoбой:

Я радий тому, що ми на такій дивній локації в метро. Тому що люди, які співають тут вони отримують такий фідбек від стін. Я думаю, що буде такий незвичний і духопідйомний концерт.

У концертній програмі виступи "Паінобоя", Олега Скрипки та "95 кварталу". Ідея виступити у метрополітені для жителів міста з'явилася раптово, зізнаються артисти. Часу на підготовку було не багато, бо перед тим як виступити в метрополітені, вони співали для захисників.

Олег Скрипка, лідер гурту "Воплі Відоплясова":

Ми сьогодні у шпиталі були - медсестри, лікарі, і поліцейські, і волонтери. Ну а ми артисти робимо те, що можемо від всього серця. На сьогодні ми зрозуміли цінність життя. Що таке існування нашої країни, нашого слова і обов'язково до перемоги.

Не музикою єдиною артисти підіймають дух слухачів. На сцені у метрополітені виступили і актори "95 кварталу". Кажуть, коли почали виступати перед військовими зрозуміли, гумор на війні також потрібен. Щоправда, жарти стали іншими.

За останні два місяці весь світ зрозумів ху із пу, а ми всією країною знову переконалися що пу із ху. - Девочек своих я отправил в Европу. Их знаете, фраза: "Во время войны нас вывозили в Германию" зазвучала новым смыслом.

Валерій Жидков, актор, сценарист "95 квартал":

Общаясь с людьми, общаясь с военными, ты понимаешь, что это очень важный элемент чтобы не сойти с ума. И то, как реагируют солдаты на наш юмор, они смеются от души, они хохочут со слезами и они говорят - "вы нас зарядили".

Станція метрополітену вщент заповнена глядачами. Вони кажуть, концерт дав змогу, хоча б на годину повернутися у мирне життя і відволіктися від війни.