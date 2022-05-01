Заморозки повернуться в 5 областей: прогноз погоди на 2 травня [ Редагувати ]
Український гідрометеорологічний центр застеріг мешканців низки областей від небезпечних погодних явищ.
Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.
У другу добу травня на території кількох областей очікують заморозки на ґрунті. Варто бути готовими до погодного сюрпризу в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській і Донецькій областях.
"2 травня вночі у східних та північно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. I рівень небезпечності, жовтий", – йдеться в повідомленні.
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