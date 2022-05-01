Окупанти вивезли до фільтраційного табору кілька десятків людей з Маріуполя [ Редагувати ]
В неділю, 1 травня, окупанти вивезли з обложеного Маріуполя понад 50 осіб. Людей помістили у фільтраційний табір в селі Безіменне Донецької області, яке знаходиться під контролем російських військ. Про це повідомляє Reuters.
Як повідомив фотокореспондент агентства, вдень 1 травня понад 50 людей російські окупанти вивезли автобусами з українськими номерами, які супроводжували автомобілі з символікою ООН, з Маріуполя. З його слів, людей вивозили двома партіями.
Перша група налічувала близько 40, друга - 14 осіб. Їх розмістили в окупованому росією селі безіменному Донецької області. Тут знаходиться фільтраційний табір.
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