В неділю, 1 травня, окупанти вивезли з обложеного Маріуполя понад 50 осіб. Людей помістили у фільтраційний табір в селі Безіменне Донецької області, яке знаходиться під контролем російських військ. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомив фотокореспондент агентства, вдень 1 травня понад 50 людей російські окупанти вивезли автобусами з українськими номерами, які супроводжували автомобілі з символікою ООН, з Маріуполя. З його слів, людей вивозили двома партіями.

Перша група налічувала близько 40, друга - 14 осіб. Їх розмістили в окупованому росією селі безіменному Донецької області. Тут знаходиться фільтраційний табір.