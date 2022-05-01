В одному зі звільнених міст України російські окупанти застрелили молоду матір, а живу її дитину прив'язали до вже мертвої жінки та прикріпили між ними міну.

Про це повідомив голова правління Інституту світової політики. Цю історію йому розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

"Рашисти вбили молоду матір, а живу дитину примотали до неї та прикріпили між дитиною і трупом міну. Коли розмотували, міна здетонувала. Просто виродки, інших слів бракує… Як таке в принципі можливо у 21-му столітті?", - написав він.

У коментарях пригадали, що такі дії робили терористи в Іраку та Афганістані.