ЗСУ знищили два танки та бліндаж в Харківській області [ Редагувати ]
ЗСУ спільно з військовими Руху опору ліквідували скупчення ворожих важко- і легкоброньованих машин в Харківській області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
За годину після визначення пріоритетних цілей для ураження, воїни Руху опору скоординували підрозділ однієї з артилерійських бригад і корегували вогонь артилеристів по ворожих цілях.
Також влучним попаданням було уражено бліндаж противника. Втрати серед особового складу російських окупантів уточнюються.
В Генштабі додають, що в результаті спільних дій воїнів Сил оборони України втрати росіян склали: два знищених танки - Т-90 та Т-80БВМ та багатоцільовий транспортер (МТЛБ). Також один МТЛБ вдалось пошкодити.
по темі
У понеділок, 2 травня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію станом на 6:00 щодо російського вторгнення
У неділю, 1 травня, окупанти обстріляли Чернігівську область
Від початку повномасштабної війни проти України росія втратила близько 23 200 своїх військових
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила близько 22800 своїх солдатів убитими
У четвер зранку, 28 квітня, Генеральний штаб ЗСУ публікує останні дані щодо ситуації з російським вторгненням в Україну