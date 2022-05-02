У білорусі блокують інтернет для приховування інформації про військових рф [ Редагувати ]
У білорусі частково блокують інтернет в районах, які межують з Україною. Таким чином спецслужби хочуть запобігти поширенню інформації про російські війська. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
Перший випадок часткового та повного блокування мобільного зв’язку у білорусі зафіксували 1 квітня. Протягом місяця у доступі до інтернету були обмежені цілі регіони білорусі.
За даними розвідки, кдб бБілорусі та фсб росії обмежують спілкування патріотично налаштованих громадян та намагаються приховати інформацію про пересування російської військової техніки.
Аномалії у доступі до мережі в окремих районах на південь та південний схід від Мінська вказують на коридор руху військової техніки, що підтверджено інформацією з інших джерел.
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