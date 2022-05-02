У білорусі частково блокують інтернет в районах, які межують з Україною. Таким чином спецслужби хочуть запобігти поширенню інформації про російські війська. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Перший випадок часткового та повного блокування мобільного зв’язку у білорусі зафіксували 1 квітня. Протягом місяця у доступі до інтернету були обмежені цілі регіони білорусі.

За даними розвідки, кдб бБілорусі та фсб росії обмежують спілкування патріотично налаштованих громадян та намагаються приховати інформацію про пересування російської військової техніки.