Плани рф дестабілізувати ситуацію в Одесі зірвано: затримано 12 диверсантів [ Редагувати ]
Напередодні 2 травня працівники ДБР спільно зі співробітниками Нацполіції провели масштабну спецоперацію щодо виявлення організаторів та виконавців можливих диверсій та провокацій у роковини трагедії.
Були перевірені десятки осіб з-поміж криміналітету та можливих колаборантів, які могли під керівництвом спецслужб рф дестабілізувати ситуацію в регіоні.
Працівники ДБР виявили та затримали 12 осіб, які обґрунтовано підозрюються у підготовці диверсій, протестів і заколотів на Одещині. Також, за оперативною інформацією, затримані працювали над підбуренням одеситів до масових безпорядків.
У диверсантів працівники Бюро виявили арсенал зброї та вибухівки. Велика кількість автоматів, кулеметів, гранат, пістолетів та набоїв до них зберігалась в приватному будинку одного із затриманих. Крім того, у заколотників виявили прапори з комуністичною символікою, медалі, антиукраїнські книги та агітаційні брошури.
За задумами ворога, вони мали реалізувати свій злочинний план на річницю трагічних подій – 2 травня.
Слідчі ДБР порушили кримінальне провадження за державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України). Всіх передано Службі безпеки України для подальших процесуальних дій.
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