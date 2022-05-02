Жахіття Маріуполя: дівчина показала хроніку війни, яку знімала на телефон (відео) [ Редагувати ]
Юна жителька Маріуполя, яка змога вибратися з захопленого російськими окупантами міста, зробила ролик, в якому показала хронологію подій, які власноруч знімала на свій телефон.
Нагадаємо, що сьогодні з Маріуполя триває евакуація мирного населення. За підтримки ООН та Червоного Хреста погоджено дві додаткові локації для посадки людей в евакуаційну колону, яка виїде із Маріуполя. Це - селище Мангуш та Луначарське кільце біля Бердянська.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив:
Ми просимо всіх маріупольців залишатися біля ТРЦ "Порт Сіті" та по точках маршруту на підсаду (Мангуш, Бердянськ). Є певні процедурні складнощі, але евакуація мирного населення із Маріуполя до Запоріжжя має відбутися.
Нагадаємо, що на "Азовсталі" перебуває понад 600 поранених - як військових, так і мирних людей.
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