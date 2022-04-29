На "Азовсталі" перебуває більше 600 поранених - мер Маріуполя [ Редагувати ]
Після бомбардувань польового шпиталю на території оточеного заводу "Азовсталь" 28 квітня кількість поранених зросла до 600 людей.
Про це пише мер Маріуполя Вадим Бойченко.
Ворог продовжує застосовувати надважке озброєння, скидує авіаційні бомби. Скинули на шпиталь, кількість ранених була 170, а зараз за 600. Вбили понад 20 000 місцевого населення, це має ознаку не тільки військового злочину, а геноцид російськомовного населення в Маріуполі.
За його інформацією, українські військові тримають оборону та здійснюють контрнаступи. Окупанти зазнають втрат.
В укриттях на "Азовсталі" крім українських військових знаходяться мирні жителі.
Люди чекають на евакуацію, там багато жінок, дітей, літніх людей. Ми просимо, залучаємо всі міжнародні співробітництва, перемовні процедури досі тривають, ми чекаємо що вони відбудуться. Кількість людей важко порахувати, понад 60 діб немає режиму тиші, щоб обійти всі бомбосховища і порахувати. Там ще гірші умови, там немає їжі, води, ліків. Вони благають про порятунок.
по темі
В четвер, 28 квітня, російські окупанти відкрили вогонь по Києву під час візиту генерального секретаря ООН
Країни Євросоюзу готують поетапне ембарго на російську нафту
У селищі Руська Лозова Харківської області з'явився прапор України
У четвер зранку, 28 квітня, окупанти знову обстрілюють Харківський район
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила близько 22800 своїх солдатів убитими