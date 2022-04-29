Після бомбардувань польового шпиталю на території оточеного заводу "Азовсталь" 28 квітня кількість поранених зросла до 600 людей.

Про це пише мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Ворог продовжує застосовувати надважке озброєння, скидує авіаційні бомби. Скинули на шпиталь, кількість ранених була 170, а зараз за 600. Вбили понад 20 000 місцевого населення, це має ознаку не тільки військового злочину, а геноцид російськомовного населення в Маріуполі.

За його інформацією, українські військові тримають оборону та здійснюють контрнаступи. Окупанти зазнають втрат.

В укриттях на "Азовсталі" крім українських військових знаходяться мирні жителі.