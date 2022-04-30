У Маріуполі в будинки місцевих мешканців заселяють невідомих людей. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Про захоплення житла маріупольців повідомила мешканка маріупольського селища Старий Крим. У будинки власників, які виїхали з окупованої території, заселяють невідомих. Такий дозвіл видає так звана селищна рада, яка працює під прапором так званої "ДНР".

Про те, що в мене живуть люди, я дізналася раніше, але через те, що зв'язку з родичами немає, сподівалася, що це сестра з 23 МКР. Але сьогодні мені повідомили, що селищна рада дала дозвіл певним людям. Я не можу уявити, що таке може бути в цивілізаційному світі. Боляче усвідомлювати, що це відбувається у нашому рідному місті.

Це не поодинокий випадок, коли рашисти заселяють у чужі будинки та квартири тих людей, кого самі ж залишили без даху над головою.

Більше того, коли приїжджають власники за своїми речами, нові мешканці можуть їх не віддати. Це свідчить про те, що на окупованій території панує тотальне самоуправство та беззаконня.

Нагадаємо, що з початку війни захисники Маріуполя ліквідували до 2 тисяч окупантів.