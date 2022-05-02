Світ поступово починає називати дії російської армії на захоплених українських територіях геноцидом. Цей термін прозвучав уже з вуст президента США, прем'єрів Канади та Британії. Міжнародну спільноту шокувало побачене на звільнених від росіян територіях та риторика Кремля, яка не приховує: його мета - знищення української нації.

Чому важливо, щоби світова спільнота визнала російську агресію проти нашої країни геноцидом? І які це матиме наслідки? З'ясовували наші кореспонденти.

Ці кадри зі звільнених від рашистів містечок на Київщині шокували світ. І змусили міжнародну спільноту заговорити про геноцид. Тобто свідоме знищення українців за етнічною ознакою. Сам термін увійшов до міжнародної юридичної площини у 1948 році із затвердженням конвенції ООН. Вона, окрім засудження, передбачає й міжнародні зобов'язання зупиняти такі злочини.

Микола Гнатовський, президент Комітету Ради Європи з питань запобігання катуванням:

Якщо є загроза, навіть загроза геноциду, то держави, які є сторонами конвенції 48 року, мають зобов'язання своїми діями запобігати цьому злочину. Тобто це ще одна юридична підстава, щоби захищати Україну, запроваджувати нові санкції проти росії, давати Україні зброю і так далі.

Та шлях міжнародного визнання геноциду є тривалим і тернистим. До розгляду у Міжнародному суді ООН взято лише кілька справ стосовно геноциду. Це, зокрема, позов 1993 року від Боснії та Герцеговини з вимогою запобігти масовим вбивствам на теренах колишньої Югославії та справа проти М'янми щодо винищення народу рохінджа. А також український кейс.

Микола Гнатовський, суддя Європейського Суду з прав людини:

Україна подала проти російської федераціїї наприкінці лютого цього року, але вона була пов'язана не з встановленням факту геноциду з боку рф, а з необхідністю спростувати неправдиві твердження про те, що Україна нібито вчиняє геноцид проти так званого народу Донбасу.

На думку експертів, найімовірніший спосіб, яким Україна може довести та покарати росіян за геноцид - спеціальний міжнародний трибунал, на кшталт Нюрнберзького, що судив нацистів після Другої світової. На його лавах підсудних повинні опинитися і путін з поплічниками, і рядові кати, які знущалися та розстрілювали мешканців українських міст і сіл. За скоєне їм загрожує довічне ув'язнення. Доказів, що намірами Кремля було саме фізичне винищення українства - не бракує. Серед них і виступи перших осіб рф і приголомшливі міркування щодо розв'язання так званого "українського питання" в державних медіа.

"Українізм - штучна антиросійська конструкція, що не має власного цивілізаційного змісту… Бандерівська верхівка має бути ліквідована, її перевиховання неможливе. Соціальне "болото", що активно чи пасивно її підтримує діями чи бездіяльністю, має пережити труднощі війни й засвоїти цей досвід як історичний урок та спокуту своєї провини."

Володимир В'ятрович, народний депутат України, історик:

Це абсолютне ідеологічне виправдання тих злочинів, свідками яких ми є зараз. Це теж абсолютно є підставою, щоби притягати до відповідальності такого роду ідеологів цього злочину. Є прецеденти, коли таких людей, які працювали не тільки як безпосередні вбивці, які готували інформаційне поле, ідеологічне поле - їх теж притягали до відповідальності.

Попри те, що розслідування таких справ може тривати роками, історія свідчить - навіть через десятиліття Феміда знаходить і карає нелюдів.

Так кілька років тому у Франції затримали руандійського багатія, що спонсорував вбивства сотень тисяч представників народу тутсі у 1995 році, й відтоді переховувався під вигаданим ім'ям.

Не уникли відповідальності й винуватці різанини у Сребрениці. Ватажків засудили, а дрібніших командирів досі шукають і знаходять.

Тим часом Україна активувала інший - політичний шлях відплати для винуватців різанини на нашій землі. У відповідній Заяві Верховна Рада закликала парламенти світу визнати злочини росіян в Україні геноцидом.

Володимир В'ятрович, народний депутат України, історик:

Це тільки одна зі складових. Це лише початок нашої роботи для того, щоби підготувати світ до того, але остаточний висновок, остаточну юридичну оцінку, я переконаний, має дати міжнародний трибунал.

Микола Гнатовський, президент Комітету Ради Європи з питань запобігання катуванням:

Юридична вага таких заяв вкрай обмежена, але вони мобілізують політичну підтримку для держави, яка є жертвою агресії. Вони посилюють міжнародний тиск на державу агресора і вони повинні надалі запобігти широкомасштабним звірствам.

Подібним політичним жестом також є визнання геноцидів минулого. Це й винищення вірменів у Туреччині в 1915 році, масові вбивства ромів, Голокост та Голодомор. На міжнародному рівні це, по суті, вшанування пам'яті жертв цих злочинів. А ще визнання помилок, засудження жорстокості та крок до примирення. Однак попри час та нові реалії й випробування не всі держави готові чесно поглянути на темні сторінки історії.

Микола Гнатовський, президент Комітету Ради Європи з питань запобігання катуванням:

Визнання подій минулого геноцидом - є суто політичним питанням, воно не тягне юридичних наслідків. Це є власний вибір, який робиться винятково із політичних міркувань. Зокрема легко дійти висновку, що держави, які не поспішали й не поспішають визнати Голодомор геноцидом насамперед не хотіли псувати відносини з російською федерацією. Війна, її нинішній стан, широкомасштабна агресія проти України, як на мене, цю ситуацію повинна змінити.

До всього, судити за злочини подій вікової давнини часто вже нікого. На відміну від того, що відбувається нині. Й своїми перемогами Україна творить нову історію й нову реальність. У якій має довести - винуватці геноциду миролюбної нації посеред Європи у 21-му столітті мають і можуть бути покарані.

Володимир В'ятрович, народний депутат України, історик:

Більшість тих людей, які його організовували, вони є живими й, я думаю, ми повинні робити все від нас залежне, щоби вони якомога швидше постали перед судом і закінчили своє життя у тюрмі.

Тим часом розслідування злочинів росії в Україні від міжнародного трибуналу вимагають уже понад 40 країн. Вони відкрито називають путіна та російську верхівку воєнними злочинцями. Попри всі намагання рашистів обдурити світ і знищити чи бодай приховати сліди своїх звірств на загарбаних та сплюндрованих територіях.