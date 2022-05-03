Премію DW "За свободу слова" отримали фотожурналіст Євген малолітка та відеожурналіст Мстислав Чернов. Вони висвітлювали події в оточеному військами рф Маріуполі. Вони знімали початок війни й наслідки інтенсивних обстрілів і битв в місті.

Премією "За свободу слова" обидва репортери відзначені за висвітлення подій повно масштабної війни в Україні, яку росія розв'язала 24 лютого 2022 року. Початок війни представники мас-медіа зустріли в Маріуполі та продемонстрували світу, як живе українське місто в облозі військ рф. Багато кадрів, які показали кореспонденти в Маріуполі, вже стали класичними.

Чернов і малолітка приїхали в місто 24 лютого – в день, коли почалося російське вторгнення в Україну. Вони знімали руйнування, викликані обстрілами міста, роботу лікарів у місцевих госпіталях, численні жертви цивільного населення. Журналістам вдалося покинути Маріуполь 15 березня 2022 року у складі колони, що виїхала після відкриття гуманітарного коридору.