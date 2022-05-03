Окупанти вивезли з України 400 тисяч тонн зерна [ Редагувати ]
Окупанти з початку війни викрали з чотирьох тимчасово окупованих регіонів України сумарно 400 тисяч тонн зернових культур – третину від запасів, що зберігалися на цих територіях. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телеканалу Еспресо.
За його словами, це може позбавити продовольства українців в окупованих регіонах та створює для них загрозу голоду.
На нині тимчасово окупованих територіях було близько 1,3 млн тонн зернових. Це не якісь стратегічні запаси, а те, що потрібно для забезпечення щоденної продовольчої безпеки, тобто харчування для українців, а також посіву ярих культур. І ми підтверджуємо факти відбору зерна у кожній з окупованих областей: Запорізькій, Донецькій, Луганській та Херсонській.
За його словами, із кожного вказаного регіону російські окупанти вивезли, приблизно, по 100 тисяч тонн зерна.
Така поведінка насторожує. Адже аналогічна ситуація може бути і з новим урожаєм. В результаті, може виникнути фізична нестача продовольства для харчування українців на цих територіях, а це загроза голоду.
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