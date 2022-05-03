Смертельна ДТП на Рівненщині: з'явилися подробиці (відео) [ Редагувати ]
У вівторок, 3 травня, близько 19:50 у с. Ситне Дубенського району на автошляху "Київ-Чоп" сталося зіткнення бензовозу з автобусом з послідуючим загоранням. Про це повідомляє МВС України.
Внаслідок зіткнення пасажирського автобуса з бензовозом сталося загорання. О 20:13 пожежу локалізовано, о 20:35 - ліквідовано, повідомили в МВС України.
Попередньо 17 загибих, 6 людей постраждало. На місці працює бригада ДСНС - 24 чоловіки та 6 одиниць техніки.
На місці події побував голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
Він повідомляє про 16 загиблих та 12 постраждалих. Точна кількість встановлюється.
Постраждалих доставили в лікарні міст Дубно (7) і Радивилів (5). На місці події працюють 7 бригад швидкої допомоги, 7 патрульних екіпажів, 7 одиниць техніки і 44 працівники ДСНС. Патрульні організували об‘їзд транспорту зі сторони Рівного та Львова.
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