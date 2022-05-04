"Люди з великим серцем": Зеленський привітав пожежників [ Редагувати ]
Фото: Julia Kochetova, Mstyslav Chernov
У середу, 4 травня, президент України Володимир Зеленський розповів про людей з великим серцем і величезною силою духу.
Ви ліквідуєте наслідки ворожих обстрілів. Приборкуєте полум’я і рятуєте життя людей. З Міжнародним днем пожежників! Ви – наші герої сьогодення!
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