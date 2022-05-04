Завдяки роботі дорожників, сполучення Київ - Житомир повністю відновлено по Варшавській трасі. Відкрито рух мостом через річку Тетерів.

Про це повідомляє міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.

"Це насипний міст з буту та щебенево-піщаної суміші, по краю мосту встановлено бетонні блоки", - зазначив Кубраков.

Після звільнення Київщини від російських окупантів та розмінування "Укравтодор" розпочав процес відновлення проїзду на важливих логістичних маршрутах регіону.

За словами міністра, на Варшавській трасі за час ведення бойових дій було зруйновано та пошкоджено три штучні споруди. На сьогодні по всім цим зруйнованим мостам забезпечено тимчасовий проїзд та відновлено сполучення Києва з Житомирською областтю автомобільною дорогою М-07 Київ - Ковель - Ягодин.