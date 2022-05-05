Генеральний директор The Coca-Cola Company Джеймс Квінсі заявив, що бізнес компанії "якоїсь миті повністю зникне" в росії, якщо війна в Україні затягнеться. Про це пише The Wall Street Journal.

Компанію критикували за те, що вона зволікає з зупиненням своєї діяльності в рф. На саміті в Лондоні відповідати довелося гендиректору Coca-Cola. Він поставив під сумнів, що компанії можуть вплинути на дії урядів.

Символізм важливий, але він не може бути вирішальним фактором.

8 березня Coca-Cola повідомила, що зупиняє роботу в росії через російське вторгнення до України. Компанія припинила постачання інгредієнтів для своїх напоїв для російського ринку. І підняла ціни на свою продукцію в рф на 15-30%.

10-ма російськими заводами (Москва, Московська область (два заводи), Санкт-Петербург, Самара, Єкатеринбург, Ростовська область, Новосибірськ, Красноярськ і Владивосток) з виробництва безалкогольних напоїв і соків володіє місцевий боттлер Coca-Cola Hellenic Bottling Company.

The Coca-Cola Company немає прямого виробництва в росії, а регіональний офіс компанії займається лише маркетингом.

Нагадаємо, що під Києвом окупанти обстріляли завод Coca-Cola.