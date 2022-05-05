Coca-Cola пригрозила уходом з росії і підняла ціни [ Редагувати ]
Генеральний директор The Coca-Cola Company Джеймс Квінсі заявив, що бізнес компанії "якоїсь миті повністю зникне" в росії, якщо війна в Україні затягнеться. Про це пише The Wall Street Journal.
Компанію критикували за те, що вона зволікає з зупиненням своєї діяльності в рф. На саміті в Лондоні відповідати довелося гендиректору Coca-Cola. Він поставив під сумнів, що компанії можуть вплинути на дії урядів.
Символізм важливий, але він не може бути вирішальним фактором.
8 березня Coca-Cola повідомила, що зупиняє роботу в росії через російське вторгнення до України. Компанія припинила постачання інгредієнтів для своїх напоїв для російського ринку. І підняла ціни на свою продукцію в рф на 15-30%.
10-ма російськими заводами (Москва, Московська область (два заводи), Санкт-Петербург, Самара, Єкатеринбург, Ростовська область, Новосибірськ, Красноярськ і Владивосток) з виробництва безалкогольних напоїв і соків володіє місцевий боттлер Coca-Cola Hellenic Bottling Company.
The Coca-Cola Company немає прямого виробництва в росії, а регіональний офіс компанії займається лише маркетингом.
Нагадаємо, що під Києвом окупанти обстріляли завод Coca-Cola.
по темі
Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив про телефонну розмову з представником ЄС із закордонних справ та безпеки Жозепом Боррелем
Деякі українські та міжнародні компанії продовжують працювати в росії та Білорусі, спонсоруючи таким чином уряди держав-агресорів. Про це написав політолог Микола Давидюк у Facebook
Корпорацsя Stellantis, яка володіє брендами Peugeot, Citroen, Opel, Jeep і Fiat, оголосила, що зупиняє виробництво автомобілів на своєму заводі у Калузі
Американська компанія Monotype, яка володіє правами на шрифти Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma та Helvetica, закрила для російських користувачів доступ до своєї бібліотеки на сайті
Російський бізнесмен Олег Тіньков у своєму Instagram попрощався з росією, своїм банком "Тінькофф", який його "змусили продати за копійки" – і знову засудив війну в Україні
Українські військові захищають свої землі та не мають наміру ані атакувати, ані окупувати російську територію. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю арабським телеканалам. Зеленський заперечив, що українська армія проводить бойові дії на території держави-агресора