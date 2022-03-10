Под Киевом оккупанты обстреляли завод Coca-Cola [ Редактировать ]
Фото: под Киевом оккупанты обстреляли завод Coca-Cola
Под Киевом в Броварском районе возле Большой Дымерки под обстрел оккупантов попал завод Coca-Cola. Это случилось в четверг, 10 марта.
Отмечается, что компания остановила его работу и эвакуировала сотрудников еще в первый день войны.
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