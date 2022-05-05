"Укрзалізниця" призначила евакуаційний рейс на 5 травня [ Редагувати ]
На четвер, 5 травня, "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів. Компанія призначила на сьогодні додатково тільки один рейс. Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниця..
Евакуаційний поїзд на 5 травня:
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Львів
В "Укрзалізниці" нагадують, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно уважно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.
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