У Чорному морі чатують три ворожі ракетні кораблі та підводний човен [ Редагувати ]
У Чорному морі біля українського узбережжя постійно чатують три ворожі ракетні кораблі та підводний човен готові до завдання ракетних ударів. Про це повідомив "Суспільному" офіцер ОК "Південь" Владислав Назаров.
У Чорному морі три ракетні кораблі та один підводний човен перебувають в готовності до нанесення ракетного удару, але українські сили оборони та засоби ППО цілодобово відслідковують обстановку і в акваторії, і в повітрі, і на всіх стратегічних напрямках
Українців в усіх регіонах просять серйозно ставитися до всіх повітряних тривог.
Нагадаємо, що за даними британської розвідки, окупанти хочуть повністю контролювати доступ до Чорного моря.
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