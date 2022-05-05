Дані британської розвідки свідчать про те, що росія продовжує напади на ключові міста - Одесу, Херсон і Маріуполь. Цей намір окупантів повністю контролювати доступ до Чорного моря

Зокрема, загарбники хочуть встановити контроль над морським сполученням України, щоб послабити економіку країни, зазначили в розвідці.

Наземні операції російських окупаційних військ зосереджені на сході України, але росія продовжує завдавати ракетних ударів по всій території країни, щоб залякати і деморалізувати.