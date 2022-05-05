"Окупанти хочуть повністю контролювати доступ до Чорного моря" - розвідка Британії [ Редагувати ]
Дані британської розвідки свідчать про те, що росія продовжує напади на ключові міста - Одесу, Херсон і Маріуполь. Цей намір окупантів повністю контролювати доступ до Чорного моря
Зокрема, загарбники хочуть встановити контроль над морським сполученням України, щоб послабити економіку країни, зазначили в розвідці.
Наземні операції російських окупаційних військ зосереджені на сході України, але росія продовжує завдавати ракетних ударів по всій території країни, щоб залякати і деморалізувати.
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