росія хоче зруйнувати Україну ракетним тероризмом - Кулеба [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що всі спроби росії зруйнувати Україну ракетним тероризмом будуть марними.
Про це написав в Twitter Дмитро Кулеба.
"Ще одна ніч в Україні, черговий шквал російських ракет обрушився на мирні українські міста. Вони бажають зруйнувати нас своїм ракетним тероризмом. Але єдине, що нарешті зруйнується, це росія і її здатність вдиратися, бомбити, вбивати, грабувати та гвалтувати", - заявив глава МЗС України.
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