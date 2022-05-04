Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що всі спроби росії зруйнувати Україну ракетним тероризмом будуть марними.

Про це написав в Twitter Дмитро Кулеба.

"Ще одна ніч в Україні, черговий шквал російських ракет обрушився на мирні українські міста. Вони бажають зруйнувати нас своїм ракетним тероризмом. Але єдине, що нарешті зруйнується, це росія і її здатність вдиратися, бомбити, вбивати, грабувати та гвалтувати", - заявив глава МЗС України.