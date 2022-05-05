Руйнування ланцюгів постачання - така мета ракетних ударів рашистів по інфраструктурі Львова, яких місто зазнало напередодні ввечері. Про це повідомив голова військової адміністрації Львівщини Максим Козицький. Три ракети влучили в електропідстанції залізниці. У місцях потрапляння виникли масштабні пожежі, без світла залишилися близько 250 тисяч мешканців області. Також Укрзалізниця заявила про суттєву затримку поїздів. На щастя загиблих немає, лише двоє людей отримали осколкові поранення. В епіцентрі вибухів у будівлях ударною хвилею повибивало вікна та потрощило уламками гаражі. Наслідки бачила Вікторія Балицька.

Двадцятичотирирічний Захар внаслідок ворожого удару отримав поранення. Ракети пролетіли буквально над головою, коли юнак саме хотів заховатися у гаражі від дощу.

Захар Грищак, постраждалий:

Я просто знімаю шолом і дивлюся мені в лице летить ракета. Вона просто падає за бетонною стіною. Ну метрів десять там, більше не було. Я не пам'ятаю, я, здається, падаю з мотоцикла. Мій гараж взірвався, біля якого я мав стояти. Біжу додому, чую що летить ще одна ракета я пригинаюся. Вона так само там десь падає.

У Захара осколочні поранення руки та ноги. Друг довіз хлопця до лікарні, де йому видалили всі осколки, крім одного.

Ти їдеш в хірургічне відділення під спостереження. І під то, що один з осколків ймовірно сьогодні ввечері або вночі буде тобі видалений.

Другому пораненому - 58 років, у нього тупа травма грудної клітини. Чоловіку надавали медичну допомогу тоді, коли у частині Львова не було світла, - ракета влучила в електропідстанцію.

Андрій Садовий, міський голова Львова:

Ми були вимушені перевести на автономне живлення дві наші медичні установи. Також на резервне живлення були переведені системи подачі води.

Вибухи були такими потужними, що їх чули в інших частинах Львова. У багатьох будинках повибивало вікна. Павло живе на третьому поверсі багатоповерхівки, що розташована найближче до пошкодженої підстанції. З дружиною та восьмирічною донькою були в укритті, а коли повернулися - вікон в оселі вже не було.

Павло, житель Львова:

Оцей уламок не знаю від чого, чи це від трансформатора, чи вид чого, досить великий, він пролетів через спальню і залетів в коридор.

У спальні - скло від розбитого вікна усипало ліжко.

Це уламки скла. От повністю ліжко в таких уламках. Це ще великий, а решта все дрібне.

Василь живе трохи далі, однак теж чув вибух. Тепер рахує розбиті вікна у своїй "хрущівці".

Василь, житель Львова:

Ложа! Два вікна - одно зліва, одно справа де тарілка - вилетіли. В сусіда два вікна на балконі - вибито! В другого сусіда вон завішено капою - вибито.

Та найбільше у цьому будинку дісталося книжковій крамниці на першому поверсі - тут жодного вцілілого вікна. Продавчині не розуміють, що тепер робити.

Іванна Покладок, директор книжкової крамниці:

Дошками наразі зашиємо. Дошка - фанера. Тому що клейонкою не, тому що як-не-як тут в магазині матеріальні цінності.

Найбільші збитки отримали співвласники гаражного кооперативу, що розташований поруч зі зруйнованою електропідстанцією. Тут пошкоджено приблизно півсотні гаражів. Ярослава розбирає завали навколо свого автомобіля. Чи машина ще на ходу - не знає.

Ярослава, жителька Львова:

Бачите там все попадало. Гараж то що знесло кришу то все таке. Пошкоджень є багато, але нічо не зробим. Ми все це виправимо.

Після ракетного удару на Львівщині вже майже повністю відновлено електро- та водопостачання. Триває ліквідація решти наслідків.

Максим Козицький, голова Львівської обласної військової адміністрації:

Це був цілеспрямований удар по ланцюжках постачання В тому числі гуманітарної допомоги. Зі сторони заходу на сторону сходу. Удари були критичні для тягових підстанцій залізниці. На цей час є затримка з руху потягів. Але ми частково це відновили.

Чимало поїздів усе ще затримуються в дорозі - час запізнення становить від 2 до 11 годин. Пасажирів просять стежити за повідомленнями на офіційних сторінках "Укрзалізниці".