У США обмежать використання однієї з вакцин проти COVID-19 [ Редагувати ]
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Регулятор у США прийняв рішення обмежити використання вакцини проти коронавірусу, розробленої Johnson & Johnson через побічний ефект. При використанні препарату існує підвищений ризик розвитку синдрому згортання крові.
Рішення було прийнято після того, як було проведено розслідування зареєстрованих випадків тромбозів після застосування вакцини від Johnson & Johnson.
Згідно з новими приписами, американцям старше 18 років слід застосовувати її у тих випадках, коли вони не мають доступу до інших аналогічних дозволених у США вакцин або не можуть їх використовувати за медичними показаннями.
Вакцина від цієї компанії застосовується з лютого 2021 року, крім того в Сполучених Штатах застосовуються вакцини від Moderna і Pfizer.
Від інших вакцин, препарат Johnson & Johnson відрізняється тим, що вимагає застосування тільки однієї дози.
Центр США з контролю і профілактики захворювань зазначає, що вакцину від Johnson & Johnson отримали близько 18,7 млн американців.
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