Влада Краматорська закликає мешканців негайно евакуюватись: що відбувається у місті [ Редагувати ]
Донбас зараз - суцільний фронт. У Краматорську після атаки рашистів - мінімум 25 поранених. За допомогою ракет окупанти "демілітаризували" 9 житлових будинків, школу та численні інфраструктурні об'єкти. Тож місцева влада вже кілька тижнів поспіль просить мешканців негайно евакуюватися.
Від чого треба тікати? Що відбувається у Краматорську - розкаже наш воєнкор Руслан Смєщук.
Руслан Смєщук, кореспондент:
З вчорашнього вечора в Краматорську постійно лунають сирени повітряної тривоги, всю ніч можна було чути періодичні вибухи - схоже, це система протиповітряної оборони збивала російські ракети. Але біля четвертої ранку, містяни - навіть ті, що знаходилися за декілька кілометрів звідси, почули дуже потужний вибух - і прямо із ліжок побігли ховатися в безпекових зонах.
Світлана, жителька Краматорська:
Я в тот момент, когда были вот такие далекие…я уже естественно не спала, встала. И в этот момент я зашла в туалет. И посыпалось. А муж приоткрыл окно. И нам сильно повезло, потому что у нас одна створка….а так что - ну вот видите.
Цим людям ще пощастило. Бо їхній будинок зачепило уламками ракети. Найбільші руйнування - ось у цьому дворі, далі від центру Краматорська. Тут немає жодного військового об'єкта, укріплення або техніки.
Руслан Смєщук, кореспондент:
В цьому місці чи то ракета, чи то бомба влучила в систему каналізації. Тут, як ви бачите, залишилася дуже величезна вирва, ну а навкруги вибухом повибивало всі вікна, порозбивало будинки, і, на жаль, є поранені.
У меня вот стекло стоит, я его чувствую. Я большие вытянула…потому что у меня буфет стоит и с него стекла брызнули.
Людмила Андріївна - одна із поранених. Ось її квартира на першому поверсі. Точніше - те, що від неї залишилось. Жінка дивом вижила.
Людмила Андріївна, жителька Краматорська:
Два хлопка, но я была в туалете. Но вернулась - думаю шо, первый раз чтоли? Думаю, одену носки. И стала вон там. И это все сложилось на меня. Стены от этой квартиры, мои стены…у нас нет промежутка…однацельная…теперь четырехкомнатная. И меня этими плитами завалило.
А ось цій дівчині пощастило більше. Врятувала вдача, а ще…ковдра
Наталія, жителька Краматорська:
Оно же несколько взрывов было. И уже никто не спал. А потом…я вот там живу - вспышка такая в окне. И почему-то мне удалось быстро вот так одеялом я накрылась, и посыпались на меня стекла. И все. Потом уже вышла в коридор и начала всем звонить.
Але краматорчани - люди хоробрі. Майже одразу після світанку почали прибирати уламки та скло. Все під звуки сирен та нових спрацьовувань протиповітряної оборони.
Андрей, житель Краматорська:
Никак не действовал, пошел умылся блин. А потом пошел убирать. И все. Я так понимаю, много людей выехало. - А почему вы не выехали? А чего мы должны со своего дома выезжать? Мы не хотим выезжать. Это наша земля.
У результаті сьогоднішнього ракетного удару постраждали десятки людей.
Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації:
На щастя, жертв немає, поранені 25 осіб, 6 осіб госпіталізовані. Інші - це легка ступінь, надали їм першу допомогу - вони вже на домашньому лікуванні. Одна людина у важкому стані - їй вже зробили операцію.
У таких умовах влада області ще раз наполегливо просить за найменшої можливості - евакуюватися у більш безпечні регіони.
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