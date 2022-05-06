Вийшов трейлер серіалу "Будинок дракона" - приквела "Ігри престолів" [ Редагувати ]
Компанія HBO показала тизер-трейлер серіалу "Будинок дракона" (House of the Dragon), який є приквелом супер-популярого шоу "Гра престолів" (Game of Thrones). Перший тизер шоу було показано восени 2021 року.
Сюжет заснований на романі Джорджа Мартіна "Полум'я та кров". Новий телепроект присвячений історії династії Таргарієнов - предків Дейєнеріс Бурерожденної. Глядачам розкажуть про війну між Таргарієна за 300 років до того, що відбувається в "Грі престолів".
Головні ролі в серіалі виконали Метт Сміт ("Доктор Хто"), Педді Консідайн ("Ультіматум Борна"), Емма Д'Арсі ("Шукачі правди"), Ріс Іфанс, Олівія Кук, Стів Тусен та багато інших.
Прем'єра "Будинку дракона" відбудеться на стрімінговому сервісі HBO Max 21 серпня. Перший сезон складатиметься з 10 серій.
Нагадаємо, що раніше "Подробности" публікували наступні рейтинги:
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