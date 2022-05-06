Під час воєнного стану можуть затримати на 216 годин

В Україні дозволили затримувати громадян без пояснення на 9 діб замість трьох. Про це повідомляє видання "Страна".

Закон про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу було прийнято 14 квітня і набрав чинності 1 травня.

Термін затримання особи без рішення слідчого судді, суду або ухвали керівника органу прокуратури під час дії воєнного стану не може перевищувати 216 годин (тобто 9 діб) з моменту затримання.

Затриманий до рішення суду, але не пізніше 9 діб з моменту затримання повинен бути звільнений або доставлений до слідчого судді, суду або керівника органу прокуратури для розгляду клопотання про обрання щодо його запобіжного заходу.

Термін дії ухвали слідчого судді про утримання під вартою або постанови керівника органу прокуратури про утримання під вартою, прийнятого відповідно до вимог та з урахуванням обставин, може бути продовжено до місяця.

Термін тримання під вартою може тривати неодноразово в межах терміну досудового розслідування.

Нагадаємо, що Рада продовжила воєнний стан в Україні до 25 травня.