З "Азовсталі" евакуювали 50 людей [ Редагувати ]
В п'ятницю, 6 травня, з Мріуполя евакуювали 50 людей. Про це повідомляє віце-прем’єр-міністра - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Це цивільні серед яких діти, жінки та люди похилого віку. Всі вони перебували на заводі "Азовсталь".
На зворотному шляху мали забрати людей на "Порт Сіті". Однак, не встигли. Бо цілий день колона була вимушена стояти біля "Азовсталі".
Там відбувалися бої та інші провокації. Ворог постійно порушував режим припинення вогню. Тому евакуація проходила вкрай повільно. Однак, сьогодні нам вдалося витягнути з "Азовсталі" 50 жінок, дітей та людей похилого віку.
Вона додала, що евакуація з Маріуполя запланована і на 7 травня.
Якщо все буде за планом, о 17:00 на "Порт Сіті" будуть автобуси, які відвезуть людей до Безіменного. Там люди з Порт Сіті приєднаються до нашої колони з "Азовсталі", яка наступного дня вирушить до Запоріжжя.
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