У Придністров'ї знову вибухи

У самопроголошеному Придністров'ї на кордоні з Україною вчора ввечері, 6 травня, пролунало кілька вибухів. На місці події помітили кілька безпілотників. Про це повідомляє придністровський телеканал "ТСВ".

Від вибухів ніхто не постраждав. Ресурс також публікує відеозапис, зроблений жителем міста Рибниця, на якому, ймовірно, зафіксований ударний дрон.

Село Воронкове розташоване лише за 7 кілометрів від українського населеного пункту Станіславка Одеської області.

З кінця квітня у невизнаній Предністровській Молдавській республіці (ПМР) спостерігається ескалація. На території "республіки" запроваджено "червоний" рівень терористичної небезпеки.

Місцева влада повідомляла про кілька терактів у Придністров'ї, зокрема у військовій частині. У зв'язку з напруженою ситуацією в регіоні ЄС пообіцяв поставити Молдові додаткове військове обладнання, щоб "не допустити ескалації в Молдові та Придністров'ї".

Нагадаємо, що росія готує провокації у Придністров'ї на травневі свята.