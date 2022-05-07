Один з філій "Миколаївобленерго" потрапив під обстріл окупантів у момент удару в приміщенні знаходилися більше ніж 20 співробітників, ніхто не постраждав. Про це повідомляє пресслужба енергокомпанії.

В результаті вибуху жодна людина, яка перебувала в зоні ураження, не отримала серйозних травм. У компанії додали, що відразу після обстрілу її співробітники продовжили роботи з відновлення подачі електроенергії споживачам, що залишилися без світла під час обстрілів.

В результаті вибуху розбито скло адміністративної будівлі та інших споруд, розташованих поблизу від філії. Також в приміщеннях частково обвалилася стеля і зруйновані інші конструктивні елементи.