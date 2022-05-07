В приміщенні знаходилися більше 20 осіб: філію "Миколаївобленерго" обстріляли [ Редагувати ]
Один з філій "Миколаївобленерго" потрапив під обстріл окупантів у момент удару в приміщенні знаходилися більше ніж 20 співробітників, ніхто не постраждав. Про це повідомляє пресслужба енергокомпанії.
В результаті вибуху жодна людина, яка перебувала в зоні ураження, не отримала серйозних травм. У компанії додали, що відразу після обстрілу її співробітники продовжили роботи з відновлення подачі електроенергії споживачам, що залишилися без світла під час обстрілів.
В результаті вибуху розбито скло адміністративної будівлі та інших споруд, розташованих поблизу від філії. Також в приміщеннях частково обвалилася стеля і зруйновані інші конструктивні елементи.
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